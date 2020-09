Ugas vence a Ramos y gana titulo AMB en Los Angeles Yordenis Ugas anotó una victoria por decisión dividida sobre Abel Ramos el domingo por la noche para ganar el campeonato de peso welter de la AMB en Los Ángeles. “Me puse una meta cuando era niño en Cuba para convertirme en campeón mundial y lo logré esta noche”, dijo Ugas, de 34 años, después. “Estoy muy agradecido con todos los que me ayudaron en el camino. Ramos era un rival muy duro y sabía que no iba a ser fácil, pero no iba a dejar escapar esta oportunidad ”. “Llegué a esta pelea en la mejor forma de mi vida y se demostró. Ahora que soy campeón mundial, quiero a todos los grandes nombres de la división de peso welter “. Boxeo de regreso en Managua el 19 de septiembre Herring retiene el título por DQ ante Oquendo en Las Vegas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.