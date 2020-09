Boxeo de regreso en Managua el 19 de septiembre WRAM Boxing (William Ramirez) y Nica Boxing (Pablo Osuna) continúan su racha de eventos mensuales el 19 de septiembre. El sitio del evento será el Gimnasio Nicarao en Managua, Nicaragua. La tarjeta comienza a las 7 pm local. El evento principal de peso pluma a 8 rounds contará con la ciudad natal Elisson Márquez (9-2, 7 KOs) contra su compatriota Edwin Tercero Ríos (16-11-1, 4 KOs). Márquez entra en la pelea recién salido de una sorpresa del entonces invicto Mohamed Soumaoro de Canadá en febrero pasado. La co-estelar de peso gallo de 6 rounds tiene al favorito local Ricardo Blandon (13-2, 8 KOs) contra el duro jornalero Alexander Taylor (20-29-2, 5 KOs). Prueba sólida para Blandon. El veterano Taylor es muy resistente y ha anotado múltiples sorpresas a lo largo de su carrera. Completando la cartelera: Engel Gomez (7-0, 4 KO) vs.José Mesa (3-1-1, 1 KO) 6 rds supermoscas Yamile Acevedo (13-1-1, 7 KO) vs.Moises Olivas (14-15, 6 KOs) 6 rds superligeros Santos Reyes (4-0, 2 KOs) vs.Carlos Cruz (1-4, 1 KO) 6 rds superligeros Fredy Espinoza (4-1, 3 KOs) vs.Manuel Guzman (5-4, 2 KOs) 4 rds pesos ligeros Kestin Baltodano (4-0, 3 KOs) vs.Alberto Carranza (2-12, 2 KOs) rds Ugas vence a Ramos y gana titulo AMB en Los Angeles

