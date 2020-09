Cazares: Voy a noquear a Chávez Jr.

El invicto peso súper mediano Mario Cazares (12-0, 6 KOs) está ansioso por subir al ring el 25 de septiembre y lograr la victoria más importante de su carrera no solo derrotando, sino también noqueando a Julio César Chávez Jr. “Hubo un se habla mucho sobre la controversia del peso ”, dijo Cazares. “Aunque ya había un acuerdo previo, acordamos pelear en 175 libras. El Sr. Julio César Chávez, a quien respeto mucho y es mi ídolo, tiene razón. Es una gran oportunidad para mí y la voy a aprovechar, ya que voy a ganarle a Junior. Lo voy a noquear y lo voy a sacar del boxeo. “Que se hayan llevado todas las ventajas me ha motivado más. Han despertado al guerrero indomable, la chispa dentro de mí que me impulsará a dejar todo en el ring, y lo voy a noquear. Julio ha desperdiciado muchas oportunidades, yo solo esperaba una. ¡Se me ocurrió y no me lo voy a perder! “ Joselito Velázquez en la vía rápida hacia el título mundial Boxeo de regreso en Managua el 19 de septiembre

