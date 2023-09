Tszyu-Mendoza en Showtime el 14 de octubre Como se esperaba, Showtime transmitirá el choque por el título mundial de peso mediano junior de la OMB entre el invicto Tim Tszyu (23-0, 17 KOs) y Brian Mendoza (22-1, 16 KOs) el 14 de octubre (15 de octubre en Australia) en la Convención de Gold Coast. Centro, Broadbeach, Queensland, Australia. Tszyu, el actual campeón interino de la OMB, asumirá el campeonato completo de la OMB cuando Jermell Charlo sea despojado el 30 de septiembre. Mendoza, el poseedor del cinturón interino del CMB, viene de una gran victoria por KO sobre Sebastián Fundora en abril. Conor Benn regresa el sábado a Florida Like this: Like Loading...

