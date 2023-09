Conor Benn regresa el sábado a Florida Conor Benn regresará al ring este sábado en Orlando, Florida, en vivo en todo el mundo por DAZN. A más de un año de su última pelea, el peleador británico (21-0, 14 KOs) retomará oficialmente su carrera cuando se enfrente al peso súper welter mexicano Rodolfo ‘Sinaloita’ Orozco (32-3-3, 24 KOs) en el Caribe Royale en Orlando, Florida como el evento co-principal de Hitchins-Zepeda. Benn fue suspendido provisionalmente en abril, a partir del 15 de marzo, cuando se pospuso su pelea con Chris Eubank Jr en octubre pasado. ‘The Destroyer’, sin embargo, fue posteriormente absuelto en julio por la UKAD y el WBC, y su suspensión provisional fue levantada después de una revisión independiente del Panel Nacional Antidopaje. El presidente de Matchroom Sport, Eddie Hearn, dijo: “Conor Benn está de regreso y estoy deseando verlo continuar donde lo dejó. Está listo para ir directamente a una gran pelea ahora, pero su entrenador Tony Sims estará encantado de tenerlo de regreso antes contra un oponente en Rodolfo Orozco. Conor se ve increíble en el gimnasio y no puedo esperar a verlo de regreso en el ring, donde pertenece en lo que es una cartelera fantástica en Florida”. Conor Benn dijo: “Estoy invicto en el ring y en espíritu. Un regreso el sábado es un paso más hacia la redención. Después de eso, avisaré a las divisiones 147-160. Estás viendo a un hombre decidido con un profundo deseo de vencerlos a todos”. Tszyu-Mendoza en Showtime el 14 de octubre Entrenamiento con los medios de Ugas-Barrios Like this: Like Loading...

