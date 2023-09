Entrenamiento con los medios de Ugas-Barrios Los ex campeones mundiales Yordenis Ugas y Mario “El Azteca” Barrios mostraron sus habilidades y adelantaron su próximo enfrentamiento por el título interino de peso welter del CMB durante una sesión de prensa en DLX Boxing en Las Vegas el martes. Se enfrentarán en la cartelera PPV Canelo vs. Charlo el 30 de septiembre desde T-Mobile Arena. Mario Barrios: “Voy a traer la misma intensidad que aporto en cada pelea. Ahora me siento mucho más cómoda y adaptada al peso… Me estoy preparando lo mejor que puedo. Tenemos un muy buen plan de juego que estamos preparando para Ugas. Es una pelea realmente dura, pero ese es el tipo de peleas que me gusta afrontar. Quiero seguir poniéndome a prueba a mí mismo y a mi habilidad y destreza en el ring”. Yordenis Ugas: “No estoy en el negocio de las predicciones, pero lo que hago es pelear contra peleadores de élite, dar lo mejor de mí en cada asalto y dejar que las cosas caigan donde caigan… Sólo estoy concentrado en mi pelea. No tengo idea de qué puede hacer Crawford con el cinturón del CMB. Estoy haciendo lo mío y eso es lo que planeo seguir haciendo”. Conor Benn regresa el sábado a Florida Round 12 con Mauricio Sulaimán: El boxeo, un deporte diferente Like this: Like Loading...

