Conferencia de prensa final de Hitchins-Zepeda Los contendientes de peso súper welter Richardson Hitchins y José Zepeda se enfrentaron en la conferencia de prensa final de su choque que tendrá lugar el sábado en el Caribe Royale en Orlando, Florida. José Zepeda: “En las peleas que he visto de él, [Hitchins] es un peleador talentoso y un buen prospecto – pero aún no ha estado en este nivel. Por eso en esta pelea vamos a ver si puede trabajar bajo presión. Hay niveles. Créanme, cuando peleé por un título mundial por primera vez contra [José Carlos] Ramírez, la primera vez que recibí un golpe en el cuerpo supe que era un nivel diferente. Son cosas diferentes. Entonces, veamos de qué se trata y veamos cómo maneja las cosas el sábado por la noche. Richardson Hitchins: José Zepeda dice que nunca he peleado a este nivel. Pero se está olvidando que yo era un chico de 22 años con sólo diez peleas profesionales y venciendo a tipos como Argenis Méndez, un tipo que ya había ganado un título mundial, y para cada pelea después de esa, le dije a todos y a todos a quién pusieron. estar en el ring con eso no está al nivel de un campeonato mundial, es un paso hacia abajo. “José Zepeda ha peleado muchas peleas profesionales pero tampoco tiene eso en su historial. Además, ha peleado contra muchos muchachos que no tienen el atletismo o las mismas habilidades que las que yo aporto. Todos son tipos unidimensionales. Ya sabes, tipos como Ivan Baranchyk, que obtuvo una de sus mejores victorias, pero ese tipo no era nada. No tenía ninguna habilidad fundamental en el ring. Cuando suba al ring conmigo este sábado, no importa cuántas peleas haya tenido o si ha estado con José Ramírez. “Hay una razón por la que estoy aquí después de 16 peleas. Soy un luchador muy inteligente. Él se dará cuenta de eso cuando hable con él. Lo verás el sábado por la noche. Todo lo que dice cuando habla de niveles, es que ha peleado con gente como Josué Vargas, a quien convenció para entrar en la pelea. Me abrí paso en esta pelea y he dominado a todos los que se me pusieron delante. Estará en una dura pelea. Voy a estar por aquí mucho tiempo. “No puedo decir que esté viendo esto como una prueba difícil, pero es una prueba porque José Zepeda llegó hasta aquí siendo un gran boxeador. Pero tipos como Baranchyk cometieron errores contra él, por lo que ganó. Pero él no puede hacer eso conmigo porque no cometo errores”. Tszyu-Mendoza en Showtime el 14 de octubre Like this: Like Loading...

