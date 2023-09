Presentan el Undercard de Canelo-Charlo Sólida transmisión preliminar anunciada hoy para el evento PPV Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo del 30 de septiembre que se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El contendiente de peso pesado Frank “The Cuban Flash” Sánchez (22-0, 15 KOs) se enfrentará a Scott Alexander (17-5-2, 9 KOs) en un enfrentamiento de 10 asaltos. El ex campeón de peso semipesado del CMB Oleksandr Gvozdyk (19-1, 15 KOs) se enfrenta al brasileño Isaac Rodrigues (28-4, 22 KOs) en un duelo de ocho asaltos, mientras que el olímpico estadounidense de 2012 Terrell Gausha (23-3-1, 12 KOs) se enfrenta a KeAndrae Leatherwood (23-8-1, 13 KOs) en una pelea de ocho asaltos en peso mediano. Las peleas comenzarán a las 5:30 pm ET/2:30 pm PT y estarán disponibles en el canal de YouTube Showtime Sports y en la página de Facebook de Showtime Boxing. La cartelera no televisada verá al contendiente de las 140 libras Gabriel Valenzuela (27-3-1, 16 KOs) en duelo contra Yeis Gabriel Solano (15-2, 10 KOs) en una atracción de ocho asaltos, la sensación amateur Curmel Moton en su debut profesional. enfrentándose a Ezequiel Flores (4-0, 3 KOs) en una pelea de seis asaltos en peso súper pluma, y ​​al prospecto de peso súper pluma Justin Viloria (3-0, 3 KOs) interviniendo para una pelea de seis asaltos contra Ángel Barrera de Chicago (4- 2). Completando la alineación hay un par de prospectos invictos de Kazajstán: Bek Nurmaganbet (10-0, 8 KOs) se enfrenta a Abimbola Osundairo (5-0, 3 KOs) en una pelea a seis asaltos en peso súper mediano, mientras que el peso mediano Abilkhan Amankul ( 4-0, 4 KOs) se enfrenta a Joeshon James (7-0-1, 4 KOs) durante seis asaltos de acción. JoJo Díaz regresa el 21 de octubre Conferencia de prensa final de Hitchins-Zepeda Like this: Like Loading...

