JoJo Díaz regresa el 21 de octubre El ex campeón mundial Joseph “JoJo” Díaz (33-4-1, 15 KOs) de South El Monte está programado para regresar en una pelea a 10 asaltos contra Richard “El Castigo” Medina (15-1, 8 KOs) de San Antonio., Texas. El combate de peso ligero se presentará como el evento coestelar de la próxima cartelera Rocha vs. Santillán que se llevará a cabo en el Kia Forum en Inglewood, California, el sábado 21 de octubre. La noche de la pelea se transmitirá en todo el mundo por DAZN. Vaquero Navarrete es nombrado súper campeón de la OMB Presentan el Undercard de Canelo-Charlo Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.