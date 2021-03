Trovanovsky-Oganisyan el 2 de abril en Moscu Por.Gabriel F. Cordero El Ruso Ex campeón mundial de peso welter ligero Edward Troyanovsky (29-2, 24 KOs) contra el prospecto Valery Oganisyan (4-0, 3 KOs) de 25 años el 2 de abril en Moscú en un evento organizado por Shamo Boxing – Shamir Petrossian y la pelea entre Alexey Papin vs Vaclav Pejsar será la atracción principal. Eduard Troyanovsky de 40 años fue campeón mundial de peso superligero de la FIB entre 2015-2016 . Josh Taylor: Pacquiao es mi héroe y sueño un combate con el

