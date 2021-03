Josh Taylor: Pacquiao es mi héroe y sueño un combate con el El Británico campeón mundial de peso welter ligero de la AMB y la FIB Josh Taylor enfrentara el 22 de mayo al campeón mundial estadounidense de peso ligero del WBC y WBO ha expresado esta semana la posibilidad de subir al peso welter y buscar una posible pelea con su ídolo, el Filipino campeón mundial en ocho categorías de peso, Manny Pacquiao. ¨Pacquiao es mi heroe y aprecio muchas cosas de el. Es un gran campeón y una persona muy agradable. Dona dinero para grandes causas y ayuda a los pobres. Es un caballero y en el ring es un gran guerrero con manos rápidas que pueden crear un infierno en el ring.¨dijo Taylor Trovanovsky-Oganisyan el 2 de abril en Moscu Cruz-Romero en eliminatoria de peso ligero de la AMB

