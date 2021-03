Cruz-Romero en eliminatoria de peso ligero de la AMB La división de peso ligero al rojo vivo verá acción este sábado cuando Isaac Cruz (20-1-1, 15 KOs) y José Matías Romero (24-0, 8 KOs) se enfrentarán en una eliminatoria de la AMB. La pelea se llevará a cabo en el Mohegan Sun Casino, en Connecticut, y será parte del evento donde David Benavidez y Rashad Ellis se enfrentan en la pelea principal. Cruz y Romero son dos boxeadores jóvenes y altamente calificados. El primero ha sido la comidilla del pueblo gracias a sus actuaciones en sus recientes peleas, especialmente el KO de Diego Magdaleno en octubre del año pasado. El “Pitbull” de 22 años es uno de los boxeadores en ascenso de 135 libras con poder, coraje y un golpe respetable. Actualmente ocupa el cuarto lugar en el ranking de la AMB y ha declarado que quiere seguir avanzando para luchar contra los grandes nombres de la división y buscar el título mundial. Por su parte, Romero, de 24 años y buen peleador, tendrá su primera pelea en Estados Unidos. Ocupa el sexto lugar en el ranking de la organización pionera y busca acercarse a una oportunidad por el título. Josh Taylor: Pacquiao es mi héroe y sueño un combate con el Luis Pabón será el arbitro en Estrada-Chocolatito por títulos WBC y AMB

