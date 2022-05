Todos listos en Ramirez-Boesel por DAZN el sábado Los boxeadores que aparecerán en la transmisión de DAZN el sábado organizaron un entrenamiento para los medios hoy. El promotor Oscar De La Hoya declaró que el cabeza de cartel Gilberto “Zurdo” Ramírez (43-0, 29 KOs) apunta a romper el récord de Floyd Mayweather de una carrera invicta. “Vi mucho potencial en Zurdo y por eso lo fiché una vez que se convirtió en agente libre. La visión es batir el récord de Mayweather. Hay muchas peleas y oportunidades para él. Solo es cuestión de posicionar al Zurdo y obligar a los peleadores a pelear con él. En el futuro puedo verlo hacer una defensa del título en su ciudad natal”. Ramírez se enfrenta al ex campeón mundial interino de peso semipesado de la AMB, Dominic Boesel (32-2, 12 KOs) en el Toyota Arena de Ontario, CA. Gilberto “Zurdo” Ramírez: “Creo que Bivol fue demasiado para Canelo. Estoy un poco triste como fanático del boxeo mexicano. En cierto modo, tengo que vengarme ya que también represento a México”. Dominic Boesel: “Conozco el ambiente y me gusta. Soy el primero en la escalera y Zurdo está justo debajo de mí, así que era una pelea que tenía que suceder. Veremos que pasa.” El evento también incluirá el evento co-estelar de la noche, el invicto William “El Camaron” Zepeda (25-0, 23 KOs) y John “Scrappy” Ramirez (9-0, 7 KOs) en peleas separadas. Zepeda se enfrentará a René “Gemelo” Alvarado (32-11, 21 KOs) de Managua, NIC en un combate a 10 asaltos. Ramírez se enfrentará a Jan Salvatierra (8-1, 4 KOs) de Cabo San Lucas, MX en ocho asaltos. William “Camaron” Zepeda: “Es una gran oportunidad para mostrarle a la gente una vez más quién es Cameron. Sabemos que tenemos un rival experimentado e inteligente que quiere mantener su nombre en el boxeo. Nos preparamos muy bien para esta pelea. Todavía tengo esa hambre de seguir ascendiendo en la división 135”. John “Scrappy” Ramírez: “He estado muy activo. Sé que siempre se habla, pero te lo mostraré. He estado preguntando por este tipo, es bueno. Perdió hace dos peleas pero ahora no tiene nada que perder y tiene algo que demostrar. Eso lo convierte en un peleador peligroso. Estoy buscando montar un espectáculo”. Mayweather: Me encanta mostrar mis talentos Morrell confiado en un triunfo sobre Benavidez Like this: Like Loading...

