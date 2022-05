Morrell confiado en un triunfo sobre Benavidez “Le daré una paliza que nunca olvidará”. El campeón invicto de peso súper mediano de la AMB, David Morrell Jr. (6-0, 5 KO), está listo para que el mundo sepa que quiere las mejores peleas posibles, y lo antes posible. Morrell Jr., desde su campo de entrenamiento en Houston, TX, con el entrenador Ronnie Shields, dice que una pelea con David Benavidez es lo que más busca. “Veo a alguien como David Benavidez que dice ser evitado, pero nunca lo escuchas mencionar mi nombre”, dijo Morrell Jr., quien noqueó a cinco de sus seis oponentes en las filas profesionales. “Habla como si fuera el hombre del saco de la división, peleemos conmigo y averigüémoslo. Está persiguiendo una pelea con Canelo, pero sé que le daré una paliza que nunca olvidará. “He visto todos los estilos que puedas imaginar en los aficionados, así que sé cómo vencer a un tipo como Benavidez, a quien le gusta adelantarse y golpear. David Benavidez es un gran pegador con mucho corazón, y es un guerrero, le concedo eso, pero no tiene las habilidades que yo poseo. Pelearé con David Benavidez en cualquier momento y en cualquier lugar, pero ¿él peleará conmigo? Esa es la pregunta que los fanáticos quieren saber, incluido yo mismo. Ahora el mundo sabe a quién quiero más, veamos quién es el verdadero hombre del saco… ¡ven con papá David, Boo! Round 12 con Mauricio Sulaimán: Cómo lidiar con una derrota Like this: Like Loading...

