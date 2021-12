Thurman: regreso buscando grandes noches de boxeo El ex campeón mundial unificado de peso welter Keith “One Time” Thurman habló sobre su choque PPV del 5 de febrero contra el ex campeón mundial superligero Mario “El Azteca” Barrios el 5 de febrero desde Michelob ULTRA Arena en Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas. “Ha tardado mucho en llegar”, dijo Thurman. “Ya no estoy lesionado y me siento genial. Estoy emocionado de actuar para los fanáticos en Las Vegas una vez más. No es ideal tener un despido como el que tuve yo, pero tienes que seguir adelante con las cosas en la vida. He pasado mucho tiempo meditando y priorizando diferentes cosas. Ahora la fecha está fijada y no puedo esperar para volver a la acción. Realmente amo este deporte. “Me dieron algunas opciones para los oponentes, y una vez que escuché que Barrios tenía interés en eso, supe que venía de una pelea emocionante y que quería que sucediera. Una vez que Barrios estuvo en el menú, estaba listo para llevarlo. “Siempre hay presión para ser grandioso. Esa presión hace diamantes. Luchadores como yo y como Barrios, queremos brillar. Tomamos esa presión y todo lo que se nos presente. Ese es el camino del guerrero. Hay tanta belleza en eso. Nuestros corazones laten mejor cuando afrontamos esos desafíos de frente. “No hay prueba mejor que una prueba de Keith Thurman. No te acercas a Keith Thurman si no quieres hacerte un nombre en 147. Tenemos dos luchadores saliendo de derrotas, lo que significa que ambos tenemos que demostrarnos a nosotros mismos. El tiempo es ahora. Habla sobre el pasado si quieres, pero el 5 de febrero se crearán nuevas historias. “En 2019, luché contra Manny Pacquiao porque eso fue lo más emocionante que pude hacer en ese momento. Una vez que me sienta cómodo en este regreso, vendré por la grandeza. Sabemos que nos hemos caído de la escalera y estamos mirando hacia arriba. Está bien, porque vamos a dar un paso a la vez para volver a donde estábamos, en el primer lugar de la división de peso welter. “El fuego ha estado ardiendo dentro de mí toda mi vida. No importa en qué estemos compitiendo. Cuando estás en este deporte, estás en él para ganar. Tienes que ser. Esa competitividad es natural para mí. No importa cuánto tiempo esté fuera, estoy pensando en boxear. “Estoy aquí para demostrar que no soy el tipo de luchador que puedes descartar. La crema va a subir hasta arriba. Puede que me haya caído, pero es mejor que crea que me voy a levantar de nuevo. Este año se trata de hacer lo que tengo que hacer para estar en la cima de la división “. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Un complicado proceso en la familia

