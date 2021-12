Santa Cruz: volveré a las 126 en mi próxima pelea El súper campeón de peso pluma de la AMB, Leo “El Terremoto” Santa Cruz, se enfrentará a Keenan “Bedo” Carbajal el 5 de febrero en el Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas. La pelea será a diez asaltos sin título en la división de peso súper pluma y servirá como co-estelar del PPV Thurman-Barrios. Santa Cruz no ha peleado en la división de peso pluma durante tres años, pero tiene planes de regresar a las filas de las 126 libras. “Quería ver cómo me sentía en este campo de entrenamiento antes de tomar una decisión sobre el peso con el que pelearé en el futuro”, dijo Santa Cruz. “Ahora he bajado de peso fácilmente, así que mientras todo vaya bien el 5 de febrero, volveré a las 126 en mi próxima pelea”. Thurman: regreso buscando grandes noches de boxeo

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.