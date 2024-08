“The Show is Back” con Nacho Huizar en Ciudad de Mexico Por.Gabriel F. Cordero Tras estar distante por varios años del boxeo,el reconocido carismático promotor Ignacio “Nacho” Huizar está de regreso en el boxeo este viernes 16 de agosto en un evento en la Ciudad de Mexico presentando un evento estelar donde la conocida Estrella “Chacala” Valverde (19-12-2, 4 KOs) disputará el campeonato de la Federación Norteamericana de Boxeo (NABF), en la división de peso supermosca ante su compatriota Gloria “Pantera Rosa” Bautista (8-1-1,0KOs) en la icónica Sala de Armas de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca de la Ciudad de México. La atractiva cartelera será encabezada por el combate que sostendrán Ángel Cuevas (10-0-1, 7 Ko’s) y Miguel “Maku” Pedraza (10-2-0, 3 Ko’s), por el campeonato Juvenil del Consejo Mundial de Boxeo de peso ligero. Ernesto “Monstruo” Lopez (14-0-0, 11 Ko’s), realizo una exitosa campaña amateur en Estonia, donde logró triunfos ante los ex campeones mundiales Arthur Beterviev y Dmitric Bivol disputará el campeonato Plata Latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo de peso supermediano ante Paul “Chicho” Valenzuela (28-12-0, 14 Ko’s). Algunos registros indican que Huizar comenzó formalmente como promotor de boxeo en noviembre de 1982 con un evento principal de mexicanos entre David “Maceton”Cabrera y Marcos Geraldo en el Auditorio Municipal, Tijuana, Baja California, Mexico Huizar fue un activo y dinámico promotor que llegó a realizar eventos de triple campeonato mundial en diferentes partes de Mexico además un promotor atento con los medios de comunicación por medio de su encargado de prensa Jesús Gómez en aquellas entrañables noches de boxeo mundial. Boletos a la venta: https://boletomovil.com/evento/the-show-is-back-2024-08-16 Round 12 con Mauricio Sulaimán: El rescate del boxeo olímpico para 2028 Presentan Undercard de Munguia-Bazinyan Like this: Like Loading...

