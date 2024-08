Round 12 con Mauricio Sulaimán: El rescate del boxeo olímpico para 2028 Por Mauricio Sulaimán

Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán Han finalizado los Juegos Olímpicos de París 2024 y en mi opinión se han conseguido muchas cosas buenas en general durante este que es el evento más importante en el mundo del deporte. El Comité Olímpico Internacional (COI) siempre tiene en sus manos decisiones extremadamente complicadas, para lograr un equilibrio entre lo que dice la Carta Olímpica, y los cambios que debe realizar para mantener el interés de los medios y los ratings, además de los resultados financieros totales y el interés de las nuevas generaciones, tanto por la práctica de los diversos deportes como por la audiencia, por seguir con interés estas competiciones. Quiero compartir mis conclusiones sobre el boxeo, ya que este es el deporte que me preocupa. ¡Uf! ¿Por dónde empezar? A día de hoy, el boxeo está fuera de Los Ángeles 2028. Se requiere una tarea titánica para que nuestro deporte esté presente en los Juegos Olímpicos dentro de cuatro años. ¿Por qué el boxeo está fuera de juego? Por la mala, controvertida e incluso corrupta administración de la AIBA durante décadas. El COI la suspendió como Federación Internacional de Boxeo y luego la expulsó definitivamente. En este momento, no existe ninguna Federación Internacional reconocida por el COI para el boxeo. ¿Qué hay que hacer? El primer paso es lograr que las federaciones nacionales de boxeo de muchos países se unan al nuevo grupo llamado World Boxing (WB), que ya tiene un camino con el COI, y lo único que falta es la afiliación suficiente de países. México, por ejemplo, no está afiliado a la WB, como sigue afiliado a la IBA (antes AIBA). ¿Qué pasó en el boxeo en París 2024? En general, fue una muy buena competición de boxeo olímpico, sólo un par de cuestiones a comentar que comentaré a continuación. Estas fueron las conclusiones más importantes: · 32 países ganaron medallas en boxeo. · Uzbekistán ganó cinco medallas de oro. · Estados Unidos sólo ganó un bronce. · China ganó tres oros y dos platas. · Cuba ganó sólo un oro y un bronce. · Sólo participaron tres boxeadores profesionales y todos ganaron medallas. · El boxeo masculino se realizó sin cascos. · Se agotaron todas las entradas durante todos los días de competición. · Un altísimo rating a nivel mundial demuestra el gran interés del boxeo a nivel mundial. El boxeo se practicó en estos Juegos Olímpicos con base en las reglas de competición que tenía la AIBA. El COI decidió no involucrarse en asuntos regulatorios al desautorizarlas, y solo designó un comité interno para manejar los asuntos de clasificación y administración durante Tokio 2020 y París 2024. El problema más grave de estas reglas impuestas por la AIBA, desde Río 2016, fue permitir que los boxeadores profesionales fueran elegibles para pelear en los Juegos Olímpicos. Las razones fueron muy claras, de negocios, sin tener en cuenta en lo más mínimo la integridad física de los deportistas y las graves repercusiones que puede traer una medida de este tipo. El boxeo no es un juego, es un deporte de contacto. Aquí no se marcan canastas, no es golf ni tenis, y no se baten récords de tiempo; es un deporte de golpes. Intentaron convocar a Manny Pacquiao, Canelo Álvarez, Deontay Wilder y a cualquier campeón poderoso, que, sin duda, le hubiera hecho daño a un boxeador joven. El CMB impuso una sanción de dos años a cualquier profesional que participara, y la medida tuvo éxito; solo tres profesionales pelearon en Río 2016, y eran de bajo nivel. Otro problema con las reglas es que no existe la más mínima medida para garantizar el nivel de competencia, lo que va de la mano con el tema anterior. Así como participará El Canelo, sí participará cualquier joven que luego tendría que enfrentar a este súper campeón mundial en cuatro divisiones. En el boxeo es muy importante tener un nivel de habilidad. En el nivel profesional, un debutante pelea cuatro rounds contra un oponente similar, luego seis, ocho y diez rounds, y luego el nivel de campeonato es de 12 rounds. O como en el karate, donde hay colores en las cintas que muestran el nivel de ese atleta. Una de mis quejas sobre París 2024 es que participaron tres profesionales, dos hombres, ambos de Uzbekistán, medallistas de oro en Tokio 2020, que saltaron al profesionalismo y están invictos. Obviamente ganaron el oro en estos Juegos Olímpicos. El superpesado, Bakhodir Jalolov, con récord amateur de 104-14, y profesional de 14-0, con 14 KOs, derrotó al español Ayoub Ghaofa, con récord amateur de 37-24. El otro uzbeko, Hasanboy Dusmatov, con 124-13 (amateur) y 6-0 como profesional, derrotó al francés Billal Bennama, con récord de 74-30. La brasileña Beatriz Ferreira volvió a casa con medallas de bronce. No podría ser más claro, NO se debería permitir que ningún luchador profesional compita en los Juegos Olímpicos, imagínense enfrentarse a un profesional de alto nivel, un campeón del mundo, sería una barbaridad. Otra regla que me resulta difícil de aceptar es la de quitarles los cascos a los hombres. Varios ganadores tuvieron que irse a casa, ya que habían salido cortados y no habían pasado a la siguiente pelea. El mexicano Marco Verde salió cortado en la ceja izquierda y tuvo que pelear así por la medalla de bronce, y al final eso es dar una ventaja importante, ¡un handicap fuerte para empezar con corte! La cuestión de las mujeres y el escándalo ocurrido en París con dos luchadoras y su evidente problema de cromosomas masculinos, ya lo comenté la semana pasada. Tanto Imane Khelif, de Argelia, como Lin Yu-ting, de China Taipei, obviamente ganaron el oro. El boxeo es un deporte mundial, es el deporte nacional de muchos países, tiene un gran número de seguidores y cumple un papel muy importante en la sociedad actual. El boxeo debe permanecer en los Juegos Olímpicos, por favor, apoye de cualquier forma posible esta iniciativa. Agradezco sus comentarios en [email protected] "The Show is Back" con Nacho Huizar en Ciudad de Mexico Like this: Like Loading...

