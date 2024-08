Fallece Doña Martha Saldivar Sulaimán Por. Gabriel F. Cordero Este domingo se ha conocido del lamentable fallecimiento en Ciudad de Mexico de Doña Martha Saldivar Sulaimán la viuda de Don José Sulaiman presidente por presidente del WBC y madre de Mauricio Sulaiman presidente del WBC, Doña Martha Saldívar nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde pasó una infancia y juventud tranquila… hasta que conoció a un joven con hambre, sed, voluntad y anhelo de cambio en el orden mundial, para dejar una huella imborrable a través de las huellas de su camino, y así lo hicieron, juntos se convirtieron en una pareja que, con el paso de los años, construyó la base y la piedra angular del boxeo y gracias a la comprensión, paciencia, amor y apoyo incondicional de Doña Martha a su esposo, él pudo dedicar gran parte de su vida y tiempo al boxeo, mientras que ella sería madre y padre de sus seis hijos; Fernando, Héctor, José, Lucy, Claudia y Mauricio, ya que Don José pasaba mucho tiempo viajando. Martha Saldivar y José Sulaimán compartieron 42 años de amor, respaldo y extraordinarias experiencias que hicieron que la familia Sulaimán logre un extraordinario legado mas alla del WBC. Doña Marta fue la matriarca de la familia Sulaimán Saldívar pero también una madre ejemplar y especial para toda la familia Global Verde y Oro. Doña Martha le toco atender y compartir con el boxeo mundial incluyendo a Mike Tyson, Don King, Muhammad Ali, Kid Azteca, José Mantequilla Nápoles, Raúl El Ratón Macías, Oscar de la Hoya, Jorge Travieso Arce, Julio Cesar Chavez, Roberto Duran y Wilfredo Gomez entre muchos otros entre días de gloria y la adversidad. Desde aquella mítica residencia en la colonia Lindavista, de la CDMX, Doña Martha y Don José construyeron un legado familiar unido al boxeo mundial desde entrenadores, managers, promotores, boxeadores, prensa, entrenamientos ,sparrings y fanáticos que entre comida mexicana, libanesa y extraordinarias anécdotas lograron cambios trascendentales en el mundo del deporte y familiar con un ingredientes super especiales; Amor, Lealtad y respeto. Vuelen en Paz Doña Martha y Don José …Gracias por Siempre Round 12 con Mauricio Sulaimán: El rescate del boxeo olímpico para 2028 Like this: Like Loading...

