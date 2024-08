Lara confiado en retener su título WBA ante García El actual campeón mundial de peso mediano de la AMB, Erislandy “The American Dream” Lara, buscará mantener su campeonato mundial ante el excampeón mundial de dos divisiones, Danny “Swift” García, en el evento co-principal de Canelo-Berlanga, un Pay-Per-View de PBC disponible en Prime Video que se llevará a cabo el sábado 14 de septiembre desde el T-Mobile Arena en Las Vegas. “Danny García es un gran peleador, campeón mundial en múltiples divisiones y, como yo, es uno de los mejores peleadores de esta generación”, dijo Lara. “Esta será la pelea de la noche. Noqueé a mis últimos tres oponentes y estoy entrenando para que sean cuatro. Esta será una pelea difícil, lo sé. Pero cada pelea a nivel de campeonato es difícil y tiene sus desafíos. Me estoy preparando mucho para Danny y creo que mi experiencia peleando en este peso será una ventaja”. Empate entre los excampeones Hurd-Rosario en Florida Fallece Doña Martha Saldivar Sulaimán Like this: Like Loading...

