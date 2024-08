Empate entre los excampeones Hurd-Rosario en Florida Por. Gabriel F. Cordero En empate terminó el combate de peso mediano entre los ex campeones unificados de peso superwelter, “Swift” Jarrett Hurd (25-3-1, 17 KOs) y Jeison “Banana” Rosario (24-4-2, 18 KOs) tras diez asaltos muy cerrados el miércoles por la noche en el ProBox Event Center en Plant City, Florida mientras que ambos tuvieron sus momentos. Los puntajes fueron 96-94 Hurd, 96-94 Rosario, 95-95. Lara confiado en retener su título WBA ante García Like this: Like Loading...

