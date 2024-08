Shakur Stevenson deja Top Rank y se une a Matchroom Boxing Por. Gabriel F. Cordero Finalmente Eddie Hearn y Matchroom pudieron llegar a un acuerdo con el campeón de peso ligero del WBC Shakur Stevenson (22-0, 10 KOs) tras un proceso de muchas conversaciones y definiciones tras la finalizacion del contrato promocional entre Stevenson y Top Tank recientemente. Ahora Stevenson defenderá su cinturón contra el ex campeón de 130 libras de la FIB Joe Cordina el 12 de octubre en el próximo espectáculo de la temporada de Riad en el Reino de Arabia Saudita en el evento de Beterbiev-Bivol por el campeonato indiscutible de peso semipesado. “Estoy listo para comenzar este próximo capítulo de mi carrera y será el 12 de octubre con Joe Cordina en la repleta cartelera de la Temporada de Riad en Arabia Saudita”, dijo Stevenson. “He dejado en claro que quiero los nombres más importantes y las peleas más importantes del deporte. Si llega William Zepeda en el comienzo de 2025, estoy listo para cualquiera que sea lo suficientemente valiente como para subir al ring conmigo. Ha habido pocos dispuestos a asumir ese desafío en los últimos años”. Inédito: Siete combates de campeonato mundial en dos días seguidos en Octubre en Japón Empate entre los excampeones Hurd-Rosario en Florida Like this: Like Loading...

