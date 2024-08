Inédito: Siete combates de campeonato mundial en dos días seguidos en Octubre en Japón Por Joe Koizumi

Fotos de Naoki Fukuda Akihiko Honda de Teiken Promotions anunció el jueves siete peleas por el título mundial que se llevarán a cabo en un par de días en el mismo Ariake Arena en Tokio, Japón, de la siguiente manera: 13 de octubre, domingo Pelea por el título de la WBA de 118 libras entre

Takuma Inoue y Seiya Tsutsumi Pelea por el título vacante de las 112 libras de la WBC

entre Kenshiro Teraji y Cristofer Rosales Pelea por el título de las 112 libras de la AMB:

Seigo Yuri Akui contra Thananchai Charunphak Pelea por el título vacante de la WBO de 108 libras

entre Shokichi Ishida y Jairo Noriega 14 de octubre, lunes WBC 118lb title bout

Junto Nakatani vs. Tasana Salapat Pelea por el título de las 115 libras de la OMB,

Kosei Tanaka contra Phumelele Cafu Pelea por el título de la WBO de 112 libras

entre Anthony Olascuaga y Jonathan González Pelea por el título de 118 libras de la WBO Asia Pacific por el cinturón vacante

¿Es posible organizar no menos de siete títulos mundiales en sólo dos días en medio de una recesión? Sí, Teiken puede.

