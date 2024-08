La NABF celebra su 54.ª Convención Reportaje/Fotos: Boxing Bob Newman Al abrir la reunión, el comisionado de Texas, Greg Álvarez, pronunció el discurso oficial de bienvenida a la delegación de la convención. La vicepresidenta de la NABF, Joanna Aguilar, pidió entonces que sonara la campana para un conteo de diez, en señal de duelo por las pérdidas de Martha Sulaiman y Joe Mason, de la comisión de Colorado, este año. El presidente de la NABF, Duane Ford, saludó a los delegados con elogios: “Todos ustedes forman la NABF. Sin ustedes, no habría NABF”. Ford citó específicamente a los oficiales del ring como los protectores del deporte del boxeo. “Los oficiales del ring deben participar en el trabajo en equipo. Apoyar a sus compañeros de equipo”. Ford hizo hincapié en el código de ética y lo consideró como un “código de honor”. Hace muchos años, un asociado se había referido a Ford como un “percebe”. La referencia era cómo los percebes protegen a las ballenas en el océano. Ford comparó a las ballenas con el boxeo y a los oficiales del ring como percebes, protegiendo así al boxeo. Se reprodujo un mensaje en video del vicepresidente de la NABF y presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, deseando a la NABF una convención muy exitosa y elogiando al presidente Ford. El ex director de la Comisión Atlética del Estado de Nevada, Mark Ratner, se dirigió a la convención. Ratner hizo un resumen de su propia historia en el deporte, comenzando por asistir a la pelea Liston-Patterson cuando era un joven aficionado. Ratner repasó algunas de las controversias que se produjeron durante su mandato. La primera fue durante Holyfield-Bowe #2 y la debacle del “fanático”. El round fue puntuado después de reanudarse, una vez que el “fanático” fue retirado, unos 20 minutos después. Terminó siendo puntuado 10-9 Bowe, 10-9 Holyfield y 10-10. Si el juez que puntuó empate hubiera puntuado a favor de Bowe, la pelea habría terminado en empate y Bowe habría retenido el título, alterando así la historia del boxeo. El siguiente fue el duelo entre Holyfield y Tyson #2, la infame pelea de mordidas. El árbitro Mills Lane le dijo a Ratner que quería descalificar inmediatamente a Tyson. Ratner le preguntó a Lane si estaba seguro, lo que le hizo reflexionar y luego permitió que se reanudara la pelea. En ese momento, Tyson cometió otra falta y mordió a Holyfield nuevamente, lo que obligó a Lane a descalificarlo. El último incidente fue la pelea entre Mayweather y Judah, donde un golpe bajo de Judah resultó en una pelea a finales del décimo asalto. Ambos esquineros, asesores y la policía de Las Vegas llenaron el ring en una pelea que tardó varios minutos en despejarse. El juez Steve Morrow fue el siguiente en hablar, dando una fascinante charla sobre su primera introducción al boxeo, primero como escritor para el ahora desaparecido Boxing Update & Flash, luego como juez de boxeo. Morrow, un ex oficial de policía, equilibró su trabajo de más de 30 años con el boxeo, a menudo a costa del tiempo en familia. La “perspectiva” fue el tema de la charla de Morrow. A medida que pasaba el tiempo, surgían problemas de salud y falta de tareas. A lo largo de todo esto, Morrow tuvo que mantener la perspectiva. Su consejo para mantener la perspectiva:

la familia primero, ser el mejor árbitro del ring, no trabajar, y algo que le dijeron cuando empezó a boxear: ¡sobrevivir a esos bastardos! Ford pidió una audiencia y le pidió al juez canadiense Joel Scobie que se acercara al micrófono. Scobie dio una breve sinopsis de su ingreso al mundo del arbitraje y el arbitraje en el boxeo profesional. Ray Corona también hizo una crónica de su camino desde la prisión hasta el ring como árbitro de primer nivel en California. La fe y la persistencia fueron la luz que guió a Corona para volver a una sólida posición en la CSAC. Esther López compartió su experiencia a través del desafío que supone ser juez de boxeo.

En un momento, al principio de su carrera, López tuvo que juzgar a su hijo. Afortunadamente, él logró un nocaut en el segundo asalto y ella evitó cualquier posible escrutinio. Oscar Cantú habló sobre su transición de contendiente en ascenso y participante del boxeo durante 23 años, a salir del ring después de sufrir un aneurisma cerebral en 2000. Barry Lindenman, estadístico y juez de boxeo, revisó la aplicación de puntuación remota del CMB y el resumen estadístico recopilado cada mes, que incluye si los jueces que usaron la aplicación son puramente jueces, árbitros y jueces, las variaciones de puntuación de todos los jueces participantes, la precisión de la puntuación por país (Canadá supera por poco a los EE. UU. entre los países de la NABF). Lindenman citó al autor Malcolm Gladwell, quien opinó que uno debe practicar 10,000 horas para alcanzar la cima de la competencia en cualquier esfuerzo. El campeón de peso pluma de la NABF, Bruce “Shu Shu” Carrington, recibió su premio de Campeón del Año. Carrington regresa a Las Vegas para continuar su entrenamiento para su pelea del 27 de septiembre contra Sulaiman Segawa en el MSG. La sesión de la tarde se componía de mesas redondas en las que se discutieron una gran variedad de temas en los grupos de 20 personas que se reunieron. Los temas fueron las redes sociales, la preparación previa a la pelea para los oficiales del ring, la recuperación de la salud mental después de una tarea difícil y la obtención de más tareas. Al final de la mesa redonda, Duane Ford y Andy Foster opinaron con consejos sobre cada uno de los temas. Inédito: Siete combates de campeonato mundial en dos días seguidos en Octubre en Japón Like this: Like Loading...

