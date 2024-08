Presentan Undercard de Munguia-Bazinyan El invicto peso ligero junior Andrés “Savage” Cortés (22-0, 12 KOs), número 2 de la WBO y número 9 del WBC, y el número 6 de la WBO y número 6 de la IBF Charly Suárez (17-0, 9 KOs) se enfrentarán en una pelea de alto riesgo a diez asaltos por ESPN el 20 de septiembre en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona. Cortés-Suárez será el combate coestelar del evento principal de peso supermediano a 12 asaltos entre Jaime Munguia y el invicto Erik Bazinyan. En la pelea televisada de apertura a ocho asaltos, el invicto peso welter junior Emiliano Vargas (11-0, 9 KOs) dará un paso al frente contra el púgil Larry Fryers (13-6-1, 5 KOs), que está dispuesto a dar la sorpresa. Vargas es el hijo más joven del ex campeón mundial Fernando Vargas. La acción preliminar en ESPN+ incluye una pelea de ocho asaltos entre el artista del nocaut de peso pesado y medallista de plata olímpico Richard Torrez Jr. (10-0, 10 KOs) y Joey “Tank” Dawejko (28-11-4, 16 KOs). "The Show is Back" con Nacho Huizar en Ciudad de Mexico Ortiz vence a Bohachuk y es campeon mundial interino 140 lbs del WBC Like this: Like Loading...

