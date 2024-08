Ortiz vence a Bohachuk y es campeon mundial interino 140 lbs del WBC El invicto peso superwelter número 2 del WBC, Vergil Ortiz Jr. (22-0, 21 KOs), destronó al campeón interino del CMB, Serhii “El Flaco” Bohachuk (24-2, 23 KOs), por decisión mayoritaria en doce asaltos el sábado por la noche en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas. Desde el inicio de la pelea, ambos peleadores se atacaron. Bohachuk recibió una caída retroactiva en el primer asalto después de una revisión del video. Ortiz parecía estar sacando lo mejor de los intercambios. Bohachuk anotó otra caída en el octavo asalto y Ortiz respondió furiosamente. Ortiz sacudió a Bohachuk varias veces en la recta final. Las puntuaciones fueron 113-113, 114-112, 114-112. El próximo desafío para Ortiz podría ser un choque con el campeón de la AMB, Terence “Bud” Crawford. Charles “Bad News” Conwell (20-0, 15 KOs), peso superwelter número 3 de la WBC, se anotó un devastador nocaut en el segundo asalto contra Khiary Gray (18-7, 13 KOs). Un golpe al cuerpo dejó a Gray fuera de combate. El tiempo era 2:32. El peso superligero número uno de la WBA, Kenneth “Bossman” Sims Jr. (21-2-1, 8 KOs), apaleó al ex campeón mundial de peso supergallo y fallecido suplente Jonathan Romero (35-5, 19 KOs) durante cinco rounds en una pelea llena de acción. La esquina de Romero lo detuvo después del quinto round. Leo vence con peligroso KO a López por título FIB en Nuevo Mexico Like this: Like Loading...

