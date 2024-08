Leo vence con peligroso KO a López por título FIB en Nuevo Mexico El ex campeón mundial de las 122 libras Angelo Leo (25-1, 12 KOs) venció con un espectacular KO en el décimo asalto sobre el campeón mundial de peso pluma de la FIB Luis Alberto “Venado” López (30-3, 17 KOs) el sábado por la noche en el Tingley Coliseum en la ciudad natal de Leo, Albuquerque, Nuevo México. El estilo poco ortodoxo de López le dio algunos problemas a Leo, pero en el décimo asalto Leo derribó a Venado con un gancho de izquierda para terminar el combate. López estuvo de espaldas durante el conteo completo de diez y se ha podido ver en un video que le pregunta a su esquina “En donde estamos”. En un choque entre pesos welter junior invictos, Lindolfo Delgado (21-0, 15 KOs) se impuso por decisión unánime en diez asaltos a Bryan Flores (26-1-1, 15 KOs). Delgado derribó a Flores en el tercer asalto. A Flores se le dedujo un punto en el séptimo asalto por un golpe bajo fantasma. Las puntuaciones fueron 95-93, 96-92 Delgado, 96-92 Flores. La reacción del público fue mixta. El peso mosca local invicto Matthew Griego (14-0, 10 KOs) venció a Gilberto Mendoza (23-18-4, 11 KOs) en una revancha de ocho asaltos. Las puntuaciones fueron 80-72 3x. Griego había vencido previamente a Mendoza por decisión unánime en seis asaltos en junio de 2022. El contendiente de peso mediano junior Vito Mielnicki Jr. (19-1, 12 KOs) ganó su debut en Top Rank por descalificación en el segundo asalto contra Laszlo Toth (32-9-2, 20 KOs). Mielnicki derribó a Toth en el segundo asalto, lo que provocó que la esquina de Toth entrara al ring y provocará la descalificación de Toth. Como resultado, Mielnicki no obtiene el KO en su récord. Ortiz vence a Bohachuk y es campeon mundial interino 140 lbs del WBC El presidente de la WBA en Vietnam Like this: Like Loading...

