El presidente de la WBA en Vietnam El presidente de la WBA, Gilberto Jesús Mendoza, se encuentra en Vietnam para la Convención de la WBA en Asia. El evento está organizado por Jenny Do (Shadow Entertainment) y la Comisión de Boxeo de Vietnam. "Con nuestro apoyo a través del boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo hará todo lo posible para apoyar a Vietnam para que tenga uno de los mejores campeones del mundo", afirmó Mendoza. La promotora local Jenny Do (Shadow Entertainment) agregó: "Organizar la Convención WBA Asia 2024 en Vietnam es una clara indicación de nuestro compromiso con el boxeo profesional y nuestra disposición a interactuar con la comunidad internacional del boxeo. Esta convención nos brinda una plataforma invaluable para destacar el progreso que hemos logrado, compartir nuestra visión para el futuro y forjar asociaciones significativas que impulsarán el deporte hacia adelante".

