Bakole es recibido como un héroe en el Congo El contendiente de peso pesado Martin Bakole recibió una bienvenida de héroe cuando el peleador de BOXXER regresó a su casa en la República Democrática del Congo luego de su sorprendente victoria por KO sobre Jared Anderson en la histórica cartelera de la temporada de Riad del fin de semana pasado en Los Ángeles. Miles de personas se agolparon en las calles de Kinshasa mientras una caravana encabezada por la policía desfilaba con Bakole por la capital congoleña hacia un evento de celebración especial organizado en (¿el edificio presidencial?) en honor del campeón de boxeo. Bakole se adjudicó los títulos de peso pesado de la WBO International y la NABF con una contundente victoria por nocaut en el quinto asalto sobre Anderson, enviando al estadounidense, hasta entonces invicto, a la lona tres veces en su camino hacia una contundente victoria . El presidente de la WBA en Vietnam Mexicano Ayala vence al Filipino Apolinario y gana título mosca FIB

