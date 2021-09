Tapia vence a Bunchan en 47 segundos en Dubai El peso mediano Glen Tapia (24-5, 16 KOs) regresó con un brutal KO en el primer asalto contra Narong Bunchan (28-9, 22 KOs) el domingo por la noche en La Perle en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Tapia atacó a Bunchan disparando una andanada de golpes sin parar que empujaron a Bunchan contra las cuerdas. Bunchan recibió un recuento. Tapia luego lo golpeó contra la lona cuando se detuvo la pelea. El tiempo era: 47. “¡Quería mostrarle al mundo que he vuelto!” proclamó un Tapia emocionado después. Fue la primera pelea de Tapia después de un descanso de cuatro años. Terminó una racha de cuatro derrotas consecutivas con la victoria. Tapia planea regresar al ring el próximo mes, nuevamente en los Emiratos Árabes Unidos. Los ex campeones mundiales Riddick Bowe y Amir Khan estaban en el ring. Barrera vs. Ponce de León programado para el 20 de noviembre Yerbossynuly KOs Allen en eliminatoria de la AMB

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.