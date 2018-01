Spence Jr. confiado en vencer a Peterson

El campeón mundial de peso welter Errol Spence Jr. organizó una conferencia de Prensa en Brooklyn el miércoles antes de su enfrentamiento principal contra el ex campeón de dos divisiones Lamont Peterson este sábado 20 de enero en vivo por SHOWTIME desde el Barclays Center en Brooklyn, NY. “Estoy entrenando para Lamont Peterson que yo sé. Es un gran trabajador, tiene hambre y tiene un gran corazón. Peterson es un gran boxeador experimentado.

“Todos conocen mi estilo. El resultado generalmente es una interrupción. No lo buscaré, pero si se presenta, estaré listo para aprovecharlo. Voy a mantener mi plan de pelea. No puedo preocuparme por nada de lo que hace mi oponente durante el campo de entrenamiento. Tengo que concentrarme en lo que hago mejor y escuchar a mi entrenador. Mi estilo no se verá afectado por el entrenamiento de Lamont.

“Estoy manteniendo la misma mentalidad que siempre he tenido al ir a peleas. Ganar el cinturón ayudó a que mi nombre salga a la luz, pero mi mentalidad sigue siendo la rutina y permanecer hambriento y escuchar a mi entrenador. Nada es diferente, todavía cambio pañales y todo lo demás que puedas imaginar.

“Hay tantos hombres en la división de peso welter, quiero limpiarlos a todos. Si sigo superando a los mejores, seré el último en pie. Voy a dominar como lo he estado haciendo.

“No voy a esperar las peleas de unificación, quiero pelear tres veces este año y enfrentaré al mejor oponente que suba al ring.

“Tendré que esperar hasta que me suba al ring para ver cómo se compara nuestro poder el uno con el otro. Soy el tipo más grande, pero no creo que lo sepamos hasta la primera ronda. Voy a mantener mi plan de juego y ajustarme sobre la marcha.

“Espero una pelea a 12 asaltos y para eso entreno. Tienes que tener un entrenador inteligente para hacer ajustes durante la pelea y capitalizar los errores de tu oponente.

“Sé que va a ser difícil. Es un tipo con pies rápidos que puede presentarse. Básicamente puede hacerlo todo. Voy a tener que resolver el rompecabezas “.