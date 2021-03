Sor Rungvisai: Estrada debería pelear conmigo “Si vuelves a evitar tu obligatorio, ¿cómo te mirarás al espejo y dirás que eres el verdadero campeón, Estrada?” Por Thainchai Pisitwuttinan y Damrong Simakajornboon El ex dos veces campeón de peso supermosca del CMB, Srisaket Sor Rungvisai, habla con Fightnews.com® para evaluar su desafío por el título mundial obligatorio planificado contra el campeón de peso superpluma del CMB / AMB, Juan Francisco Estrada, rumores de Estrada-Chocolatito 3, y habla sobre el próximo Chocolatito. pasos. Has visto la pelea entre Estrada y Chocolatito. Ahora que la lucha por la unificación ha terminado. Eres el retador obligatorio de Estrada. ¿Cual es tu plan? Quiero pelear con Estrada a continuación. Me prometieron que pelearé contra el ganador de Estrada y Chocolatito en agosto o septiembre de este año. Tendré una trilogía con Estrada a continuación. Luego, después de Estrada, tendré la trilogía con Chocolatito si los fanáticos quieren verla. Hay rumores de Estrada vs Chocolatito 3, y Estrada lo mencionó después de la pelea. ¿Qué piensa usted de eso? He sido el retador obligatorio de Estrada durante más de un año, por lo que debería pelear conmigo a continuación. Si Estrada no acepta la pelea obligatoria contra mí, solo puede significar que tiene miedo de pelear conmigo. No puedo tomarlo de otra manera. Su equipo pidió la pelea de unificación contra Chocolatito, y ya consiguieron lo que querían. Dijeron que tendrían a Estrada para pelear conmigo justo después de la pelea de Chocolatito. Deben respetar sus propias promesas y luchar contra mí. Si Estrada evita su pelea obligatoria contra mí nuevamente, realmente no creo que pueda tener la dignidad de un verdadero campeón mundial. ¿Serás capaz de llevar los cinturones del título mundial, actuando como un campeón, pero teniendo miedo de pelear con tu retador obligatorio? ¿De verdad podrás mirarte en el espejo por la mañana, sabiendo en tu corazón que estás evitando tu obligación y diciéndote a ti mismo que eres el campeón del mundo? Si me evitas de nuevo, todo lo que estás haciendo es mentirte a ti mismo. No digo que Estrada sea un cobarde o un mal hombre. Todos sabemos que es un guerrero por lo que hizo en el ring todos estos años. Pero tiene que demostrar que es el verdadero campeón cumpliendo la obligación y cumpliendo sus promesas. Si toma su mandato obligatorio contra mí a continuación, le mostraré todo mi respeto como el verdadero campeón. Pero si vuelve a evitarlo esta vez, no me es posible mostrarle ese respeto. No lo sé, podrían ser solo rumores sobre Estrada peleando contra Chocolatito nuevamente. Estrada dijo en el ring después de la pelea que analizará la pelea obligatoria contra mí. Espero que Estrada y su equipo continúen con lo que me prometieron antes, que es luchar contra mí a continuación. Si ese es el caso, como dije, le daré mucho respeto a El Gallo y su equipo como verdaderos campeones. ¿Por qué quieres pelear con Estrada a continuación? ¿Por qué crees que debería pelear contigo a continuación? He sido su obligatorio durante más de un año. Hice todo lo que tenía que hacer para ser el próximo oponente. Me gané mis derechos. Me lo merezco. Vencí a Chocolatito dos veces cuando era el peleador número uno libra por libra. Soy el único en vencer a Chocolatito de manera convincente y por KO. Estoy empatado con Estrada con 1 victoria y 1 derrota. He estado esperando pacientemente como retador obligatorio. Le di a Estrada y Chocolatito la oportunidad de unificar sus títulos con sus promesas de pelear conmigo inmediatamente después. Hice todo lo que tenía que hacer y podía hacer. Merezco ser el siguiente. Cuando fui campeón, le di a Estrada y Chocolatito sus oportunidades como retadores obligatorios cada vez que se ordenó. Hice 3 peleas obligatorias contra Chocolatito y Estrada en 2 años. Estrada ha sido campeón mundial del CMB durante 2 años y no ha hecho ninguna defensa obligatoria. ¿Ves la diferencia? ¿Cómo pueden él y su equipo justificar que no están evitando la pelea obligatoria cuando él ha hecho cero defensa obligatoria en 2 años mientras que yo hice 3 defensas obligatorias en 2 años cuando yo era el campeón? Si vuelve a evitarlo esta vez, será imposible justificar su posición como campeón mundial del CMB. Tendrá que desalojarlo. Y si deja vacante su título, solo puede significar que tiene miedo de pelear conmigo. ¿Qué harías si Estrada deja vacante su título del CMB? Si Estrada deja vacante su título mundial del CMB, lucharé por el título mundial vacante del CMB. Siempre me siento honrado de llevar el cinturón verde y dorado; siempre es mi sueño. Aprovecharé la oportunidad cualquier día con profunda gratitud. Pero ese no será el mejor escenario para los aficionados y para el boxeo. Ver al campeón mundial huir de su título obligatorio, dejar vacante su título mundial, no es bueno para los fanáticos del boxeo. Es simplemente extraño. Para que quede claro, mi prioridad es pelear con Estrada a continuación. Pero si elige dejar vacante su título mundial del CMB, lucharé por el título vacante. Entonces la gente sabrá quién es el verdadero campeón, porque será obvio que uno persigue la pelea y otro huye de ella. ¿Qué tal Chocolatito? ¿Cuál debería ser su próximo paso en su opinión? Siempre respeto mucho Chocolatito. Para mí, él siempre es el campeón número uno libra por libra. Sin embargo, creo que Chocolatito no debería apresurarse a regresar para una revancha directa con Estrada. No es una buena idea volver corriendo a una revancha directa después de una derrota como esta. La última vez que hizo eso, perdió por KO contra mí en la revancha. La gente podría pensar que la pelea se veía muy cerrada, y debería poder volver a pelear con Estrada nuevamente. Pero eso no será bueno para Chocolatito; no lo pondrá en una posición ventajosa. Siempre es mentalmente difícil para el peleador perder una pelea tan importante, especialmente para un gran campeón como él. Pones tu corazón, tu alma y tu todo en la pelea, nunca piensas en perder, y cuando pierdes, te golpea mentalmente con tanta fuerza. Chocolatito necesita tomarse un tiempo para recuperarse mentalmente antes de volver a entrar. Entiendo por qué los fanáticos y el equipo de Chocolatito podrían querer la revancha inmediata para vengarse de Estrada. Quieres que vuelva a ser campeón ahora mismo, pero eso no es bueno para él. No se apresure. Si lo presiona para que regrese demasiado pronto, lo preparará para otra mala pérdida. Debería darle tiempo para que se recupere mental y físicamente. Tal vez tome una pelea de regreso más fácil antes de pelear con el campeón. Hablo por experiencia. Me siento mucho mejor ahora después de algunas peleas de puesta a punto, comparado mental y físicamente con cuando perdí por decisión cercana a Estrada. Me siento más fuerte que nunca y estoy muy motivado. Chocolatito también puede beneficiarse de tomarse un poco de tiempo para regresar. Como dije, después de Estrada, le daré a Chocolatito la única trilogía que necesita para completar su legendaria carrera, la que está en mi contra. Quiero pelear contra Chocolatito en su mejor momento, cuando esté cien por ciento motivado y listo mental y físicamente. Resultados desde Canada Donnie Nietes regresa el 3 de abril en Dubai

