Resultados desde Canada El peso puente # 1 del CMB Oscar “Kaboom” Rivas (27-1, 19 KOs) anotó un fácil nocaut técnico en el tercer asalto sobre Sylvera “Sly” Louis (8-5, 4 KOs) el martes por la noche en el Hotel Quebec Plaza en la ciudad de Quebec, Ontario. Canadá. Rivas presionó la acción y derribó a Louis en el segundo round. Louis se quedó en su taburete después del tercer round. Rivas venció previamente a Louis en cuatro asaltos en 2012. Louis fue atraído para salir de su retiro para tomar esta revancha. Posteriormente, Rivas declaró que se preparó bien para esta nueva división de peso, que está listo para cualquier cosa que se le presente y que tiene la intención de convertirse en campeón mundial en 2021. El invicto FIB # 6, OMB # 7 de peso súper mediano “Vicious” Patrice Volny (16-0, 10 KOs) anotó un KO en el quinto asalto sobre Janks Trotter (10-6-2, 10 KOs). Volny derribó a Trotter con una mano derecha en la segunda ronda y lo golpeó contra la lona dos veces en la quinta ronda para terminarlo. El tiempo era 1:56. Volny anotó previamente un nocaut técnico en el primer asalto contra Trotter hace tres años. El peso welter Sebastien Bouchard (19-2, 8 KOs) superó por puntos a Mario Pérez (20-8-5, 12 KOs) en seis asaltos. Las puntuaciones fueron 58-56, 59-55, 60-54. La estrella amateur de peso pesado Alexis Barriere (1-0, 1 KO) anotó un KO en el segundo asalto sobre Colin Sangster (2-1, 2 KOs). Hora 1:20. El peso pesado Francis Charbonneau (3-1, 2 KOs) superó a Alexandre Roberge (1-1, 0 KOs) por decisión dividida en seis asaltos. La Convención del WBC 2021 será en Tailandia Sor Rungvisai: Estrada debería pelear conmigo

