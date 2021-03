La Convención del WBC 2021 será en Tailandia Por. Gabriel F. Cordero Después de celebrar una extraordinaria convención virtual en 2020, el Consejo Mundial de Boxeo celebrará su 59ª Convención Anual en Tailandia del 8 al 12 de noviembre de 2021. Los preparativos han comenzado y el CMB se está preparando para una convención histórica e inolvidable. Tailandia ha sido una parada habitual del evento anual del WBC, el más reciente fue en 2013. Entrevista: Erik Morales Resultados desde Canada

