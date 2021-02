Serrano-Bermúdez el 25 de marzo en Puerto Rico La campeona mundial femenina de siete divisiones y futura miembro del Salón de la Fama del Boxeo Amanda Serrano (39-1-1, 29 KOs) regresará al ring para defender sus títulos mundiales de peso pluma de la OMB y del WBC contra la actual campeona de dos divisiones Daniela Bermudez (29-3 -3, 10 KOs) en la atracción principal de un evento de Ring City USA desde Puerto Rico el jueves 25 de marzo en la NBC Sports Network en los Estados Unidos y Puerto Rico. La tarjeta completa, que se anunciará en una fecha posterior, estará disponible en Twitch fuera de los Estados Unidos. Serrano vs. Bermúdez encabezará el tercer evento de la residencia de Ring City en Puerto Rico y se presentará en vivo desde la Plaza del Quinto Centenario en el Viejo San Juan, donde se erigirá un anillo en uno de los lugares más pintorescos de la isla. Ring City USA, la nueva startup de medios deportivos que debutó su serie de boxeo el jueves por la noche en noviembre de 2020, iniciará su residencia de tres eventos en Puerto Rico el 4 de marzo con un evento principal entre la estrella en ascenso invicta Serhii Bohachuk (18- 0, 18 KOs) y el ex retador al título de peso mediano Brandon Adams (22-3, 13 KOs) en un asunto de peso súper welter de 10 asaltos en el Felix Pagan Pintor Gym en Guaynabo. Dos semanas después, el 18 de marzo, la acción se dirigirá al Albergue Olímpico (Centro Olímpico) en Salinas, ya que el evento principal presentará el próximo capítulo de la rivalidad entre Puerto Rico y México cuando el ex campeón mundial de peso súper pluma Alberto Machado (22-2 , 18 KOs) se enfrenta al invicto prospecto en ascenso Héctor Tanajara (19-0, 5 KOs) en una pelea de peso ligero a 10 asaltos. Todos los eventos de Ring City USA serán televisados ​​en los Estados Unidos y Puerto Rico en NBC Sports Network y la aplicación NBC Sports los jueves por la noche a las 9 pm ET / 6 pm PT con la transmisión de acción en vivo en Twitch. Las cartas completas se transmitirán en vivo en Twitch fuera de los Estados Unidos. Round 12 con Mauricio Sulaimán: El mes de peleas obligatorias

