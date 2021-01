Se acercan Canelo-Yildirim para el 27 de febrero por DAZN Por. Gabriel F. Cordero Según se ha podido conocer el Mexicano campeón mundial de peso súper mediano del WBC y AMB, Saúl Álvarez (54-1-2, 36 KOs) iría a enfrentar a Avni Yildirim (21-2-0, 12 KOs) el 27 de febrero en Estados Unidos en un evento con la transmisión de DAZN. Algunas fuentes aseguran que Canelo Alvarez habría llegado a un acuerdo con Matchroom Boxing y defenderá su título de peso súper mediano contra Avni Yıldırım el 27 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami. Aunque algunos esperan que Eddie Hearn lograra un combate entre Saul Alvarez y Billy Joe Saunders . Resultados de Showtime desde Connecticut

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.