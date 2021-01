Lipinets-Ennis será en 2021 por Showtime El ex campeón mundial Ruso de peso welter ligero de la FIB, Sergey Lipinets (16-1-1, 12 KOs) enfrentara al estelar prospecto Estadounidense Jaron Ennis (26-0, 24KOs) en una fecha por determinar un evento de Showtime Lipinets, de 31 años disputo en octubre pasado el campeonato mundial interino de peso welter de la FIB con el Estadounidense Castio Clayton y el combate terminó en empate en un evento de TGB Promotions y transmisión de Showtime. Ennis está invicto y es considerado una de las nuevas estrellas del boxeo mundial. Mairis Breidis regresara en Bridge o los Pesos Pesados ? Se acercan Canelo-Yildirim para el 27 de febrero por DAZN

