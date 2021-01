Mairis Breidis regresara en Bridge o los Pesos Pesados ? El letón ex campeón mundial Crucero del WBC, FIB y OMB, Mairis Briedis (27-1, 19KOs) y ganador de la Boxing Super Series espera regresar al ring en marzo de este año y posiblemente en el peso pesado. Bredis ha insistido en que desea moverse al peso pesado aunque recientemente el WBC creo la división Bridge. El congolés campeón mundial crucero del WBC, Ilunga Makabu (28-2, 25KOs) ha expresado que le gustaría tener una pelea de unificación con Briedis. Lipinets-Ennis será en 2021 por Showtime

