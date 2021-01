Resultados de Showtime desde Connecticut Showtime abrió en 2021 con una doble cartelera con peleadores invictos que arriesgaron sus invictos en ambas esquinas el miércoles por la noche en el Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut. En un choque entre pesos superligeros invictos, Mykquan Williams (16-0-1, 7 KOs) superó a Yeis Solano (15-1, 10 KOs) en diez asaltos. Williams anotó una caída con un golpe en el hombro en la octava ronda. A Solano se le atribuyó una caída en la décima ronda, pero también se le dedujo un punto por un golpe bajo en la misma ronda. Ambas llamadas parecían ser incorrectas en las repeticiones y fueron rescindidas. Las puntuaciones fueron 97-92, 96-93, 96-93 para Williams. En un choque entre pesos súper pluma invictos, José Núñez (11-0-2, 4 KOs) y Aram Avagyan (10-0-2, 4 KOs) lucharon por un empate mayoritario en ocho asaltos. Las puntuaciones fueron 77-75 Núñez, 76-76, 76-76. La imagen de Floyd Mayweather es agregada a los cinturones del WBC

