Round 12 con Mauricio Sulaiman : Uzbekistán una de las mejores convenciones de la historia del WBC! Por Mauricio Sulaimán – hijo de José Sulaimán – Presidente del WBC Mientras escribo esta columna, estoy al otro lado del mundo, donde hemos estado celebrando la Convención Anual de nuestro Consejo Mundial de Boxeo. Tashkent, Uzbekistán, es una ciudad limpia, moderna, atractiva y ordenada, con su propio carácter e identidad majestuosos. Además, su gente es amable, educada, simpática, acogedora y noble. Tuvimos una maravillosa Convención a la que asistieron 1.137 personas. Delegados de 102 países. Se llamó: “Convención de la Paz y la Unidad Mundial”. Su momento más significativo fue haber recibido un mensaje, por videoconferencia, del Santo Padre Papa Francisco, en el que dio una bendición a toda la familia del WBC y a toda la Comunidad del mundo del boxeo. Uzbekistán ha destacado durante años en el boxeo amateur, con medallas olímpicas, y la profunda pasión que sienten por nuestro deporte es inspiradora. El boxeo amateur y olímpico es un elemento vital, donde los jóvenes inician el sueño de algún día ganar medallas, y más tarde, conquistar el cinturón de campeonato. El galardón cenital del Verde y el Oro. Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Sugar Ray Leonard y Óscar de la Hoya, entre muchos más, alcanzaron la gloria olímpica, para continuar el camino de su destino profesional de logros alcanzando el más alto nivel y estatus legendario. La cartelera de boxeo marcó el cierre de nuestra convención. Un evento espectacular, en la Humo Arena un lugar de primer mundo que se llenó con 12 mil espectadores. La cartelera fue transmitida alrededor del mundo por DAZN, ESPN Knockout en Latinoamérica, así como por Heraldo TV en México así como muchas otras cadenas a nivel mundial. https://suljosblog.com/suljos/wp-content/uploads/2023/11/2023-11c-18-at-12.35.52-AM.jpeg Fuimos testigos del impresionante poder de golpe del gigantesco prospecto del boxeo uzbeko Bahodir Jalolov, quien abrumó y noqueó al sudafricano Chris Thompson en el primer asalto, rugido por una multitud que lo adoraba. Carlos Cuadras volvió a coronarse campeón del WBC, derrotando por puntos a Pedro Guevara por el título interino supermosca del WBC en todo un thriller mexicano, ¡Qué regreso! https://suljosblog.com/suljos/wp-content/uploads/2023/11/c023-11-18-at-12.35.54-AM.jpeg Nuestro anfitrión, el Sr. Gafur Rahimov, conocido como el padre del boxeo en Uzbekistán, superó con creces las expectativas y constantemente hizo un esfuerzo adicional para brindar a los delegados y campeones presentes una Convención digna de ser recordada para siempre. La presencia de grandes campeones mundiales como: Julio César Chávez, Roberto Durán, Oleksandr Usyk, Amir Khan, Kostya Tszyu, Billy Dib, Adonis Stevenson, Krystof Wlodarsky, Luckasz Rozansky, Cieslak, Carlos Zárate, Humberto González, Daniel Zaragoza, Tomoki Kameda , Carlos Cuadras, Pedro Guevara, Carlos Molina, Jalolov, Sergey Kovalev, Timor Ibraginov, Delfine Persoon, Michael Magnesi, Scott Welch, Shannon Briggs y varios otros hicieron que cada segundo fuera mágico, ya que hubo encuentros absolutamente amistosos en todo momento. La presencia de Mike Tyson y Evander Holyfield le dio un toque mágico a cada uno de los momentos que pasaron juntos en varios eventos. Los boxeadores estaban decididos a justificar su presencia especial y abrieron su corazón a todos los asistentes a la convención y a los locales de Uzbekistán. Ambos recibieron homenajes especiales por sus ilustres carreras y causaron un gran impacto ya que esta convención es considerada el evento deportivo más grande en la historia de este país. Holyfield estuvo con Usyk, ambos fueron campeones indiscutidos del peso crucero, y Oleksandr buscará ser monarca indiscutible, el próximo 17 de febrero, ante Tyson Fury. Usyk tuvo el honor de estar en la convención y expresó humildemente su gran deseo de convertirse en campeón del WBC el próximo 17 de febrero en Riad. https://suljosblog.com/suljos/wp-content/uploads/2023/11/DSC5342.jpg Mike Tyson es, sin duda, el boxeador más famoso del mundo. Vivió íntimamente su visita y vio la reacción, la emoción y las lágrimas que genera. Recordé a Muhammad Ali cuando visitó Medio Oriente, África y Asia, y ahora experimenté ese fenómeno con Mike. Ak y Barak fueron los maestros de la ceremonia e hicieron un trabajo increíble haciendo que la gran inauguración fuera memorable. La semana pasada fue muy agotadora física y emocionalmente, pero puedo decir que ha sido una de las mejores convenciones en nuestra historia del WBC. Ha creado y establecido la historia en este gran país, como el mayor y mejor evento de Uzbekistán, alabado por todos los miembros del gobierno y sus organizaciones deportivas. Un triunfo brillante. Amplias jornadas de trabajo, revisión de presentaciones, resultados del programa y proyección de acciones, a realizarse en 2024. Clasificaciones y orden de peleas obligatorias, visita al centro paralímpico y orfanato, donde Tyson, Holyfiend, campeones y miembros de WBC Cares realizaron ese Día inolvidable para quienes nos abrieron su hogar… Estaré haciendo varios informes de tantos temas importantes que fueron analizados, discutidos e implementados, tenemos un plan de acción pesado para 2024. La actividad social fue espectacular, la cena de gala del lunes fue en un hermoso palacio, las mesas llenas de comida y platos, la participación de los delegados de más de 100 países presentes, sin importar las barreras del idioma. La unidad supera todas las fronteras. La noche del show de talentos fue todo un éxito, tuve que tocar fuerte la batería, y así liberar mucho estrés y energía. En la cena de clausura se rindió homenaje a Tyson, y todos los campeones subieron al escenario para vestirse como sultanes, con togas y gorras tradicionales, dando un gran toque de la globalización del deporte del boxeo, a través del WBC. SABÍAS QUE…? Las convenciones anuales son el lugar donde se discuten temas, donde se han tomado las decisiones más importantes en la historia del boxeo, con base en estudios médicos, técnicos y de todo tipo, se analizan propuestas y se vota para ponerlas en marcha. . Así fue cuando pasó de 15 a 12 rounds en 1992; cuando se cambió el pesaje oficial a un día antes de la pelea en 1989, y tantas otras… Anécdota de hoy Las convenciones eran la época más feliz del año para mi papá; Allí fue donde vio a tanta gente querida de todo el mundo, y donde se logró la mayor productividad, para continuar incansablemente el trabajo de hacer el boxeo más seguro. Después siempre se tomaba unos días de descanso. Su lugar favorito cuando estaban en Asia era Hong Kong, en el Hotel Regency, donde se sentaba por las tardes a tomar café y meditar en la bahía, contemplando la actividad de los barcos yendo y viniendo. “Hijo mío así como siempre te lo he dicho, es muy importante servir a todo el que te busca y hacerlo con respeto, sin importar quién sea o el tema que se trate. Miren cómo aquí, en las Convenciones, tanta gente viajó de tan lejos para presentar sus programas, o simplemente están aquí para hablar con nosotros". ¡Esos días de descanso le permitieron recargar pilas, y regresar con todo el coraje a ejecutar el plan de trabajo! Agradezco sus comentarios en [email protected]

