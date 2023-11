Taylor vence a Cameron en la revancha en Irlanda La estrella femenina Katie Taylor (23-1, 6 KOs) se vengó de su derrota ante la campeona indiscutible de peso súper ligero Chantelle Cameron (18-1, 8 KOs) con una decisión mayoritaria en diez asaltos el sábado por la noche en el 3Arena en Dublín, Irlanda. Cameron sufrió un corte en la frente debido a un cabezazo. Buena acción bidireccional con Taylor, más rápida, alejándose con un veredicto de 95-95, 98-92, 96-94. El peso ligero Gary Cully (17-1, 10 KOs) gano una decisión dividida en diez asaltos sobre Reece Mold (18-2, 6 KOs) en una pelea por el título de Europa continental de la AMB. Recuperándose de una sorprendente derrota ante José Félix en mayo, Cully ganó con dos tarjetas 96-93 y 97-93. Mould estaba arriba 97-93 en la tercera tarjeta. El invicto peso welter Paddy Donovan (12-0, 9 KOs) noqueó a Danny Ball (13-2-1, 6 KOs) en el cuarto asalto en una pelea por el título continental de la AMB. Donovan dejó caer a Ball y luego lo envió a la lona nuevamente después de un furioso asalto. El tiempo era las 2:41. El invicto peso pesado Thomas Carty (7-0, 6 KOs) detuvo a Dan Garber (5-2, 1 KO) en el octavo asalto. Carty derribó a Garber cuando quedaban 41 segundos de la contienda y el árbitro detuvo la pelea. La ex retadora al título mundial de peso súper pluma Zelfa Barrett (30-2, 16 KOs) superó por puntos a Costin Ion (10-5-2, 5 KOs) en ocho asaltos. El marcador fue 78-75. La campeona interina de peso pluma del CMB, Skye Nicolson (9-0, 1 KO), consiguió su primer nocaut temprano cuando la esquina de Lucy Wildheart (10-3, 4 KOs) tiró la toalla al 1:11 del noveno asalto. Roach supera a García por título de las 130 libras de la AMB en Las Vegas Round 12 con Mauricio Sulaiman : Uzbekistán una de las mejores convenciones de la historia del WBC! Like this: Like Loading...

