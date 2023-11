Roach supera a García por título de las 130 libras de la AMB en Las Vegas El retador obligatorio Lamont Roach (24-1-1, 9 KOs) destronó al campeón súper pluma de la AMB Héctor Luis García (16-2, 10 KOs) por decisión dividida en doce asaltos en la cartelera Benavidez-Andrade el sábado por la noche en el Michelob ULTRA Arena en Mandalay. Bay Resort y Casino en Las Vegas. Roach sacudió a García en el undécimo asalto y lo derribó en el duodécimo para ganar 114-113, 116-111 en dos tarjetas. La tercera tarjeta fue 114-113 García. El superligero Michel (La Zarza Ali) Rivera (25-1, 14 KOs) superó al ex campeón mundial Sergey Lipinets (17-3-1, 13 KOs) en diez asaltos. Las puntuaciones fueron 97-93, 97-93, 96-94. El peso súper welter Vito Mielnicki Jr. (16-1, 11 KOs) venció a Alexis Salazar (25-6, 10 KOs) en el primer asalto. Salazar cae tres veces. Matías vence a Ergashev y retiene el título de las 140 libras de la FIB en Las Vegas Taylor vence a Cameron en la revancha en Irlanda Like this: Like Loading...

