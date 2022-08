Round 12 con Mauricio Sulaiman: Se viene un cierre de año espectacular Por Mauricio Sulaimán – Hijo de José Sulaimán & presidente del WBC Hemos vivido acción dentro y fuera del ring, bajo la plataforma del CMB, con la participación de miles de personas que forman esta familia; es motivo de celebrar, ya que hace dos años vivíamos con preocupación por la pandemia

Listos para entrar al último cuarto de 2022, con un increíble plan de cierre de año, que ha sido maravilloso para el boxeo mundial. Hemos vivido acción dentro y fuera del ring, bajo la plataforma del CMB, con la participación de miles de personas que forman esta familia; es motivo de celebrar, ya que hace dos años vivíamos con preocupación por la pandemia. El boxeo fue fundamental para que la vida de millones tuviera esperanza de que la vida regresaría a la normalidad: las funciones sin público en las burbujas; Los WBC Talks, que durante meses mantuvieron a la comunidad del deporte entretenida e informada, y la convención viral que se celebró en 2020. Hoy queda ver hacia adelante y seguir teniendo grandes eventos. Hay una gran cantidad de peleas. Hay diferentes variables que dan paso al futuro del boxeo; por ejemplo, Tyson Fury y su decisión de seguir como campeón mundial WBC o retirarse; también el resultado de la esperada trilogía entre Canelo y GGG, y algunas otras cosas más. A continuación, pongo una lista de peleas y las posibilidades: Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk, por la unificación de la división de los pesos completos.

Los ganadores de Deontay Wilder vs. Robert Helenius y Andy Ruiz vs. Luis Ortiz, y otras peleas que se dan en la división máxima.

El vencedor de Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin, que va a tener una gama de retadores de gran interés, como David Benavidez, Jermell Charlo y Jaime Munguía.

Errol Spence vs. Terence Crawford, por la unificación wélter.

Gallo Estrada vs. Chocolatito González, en la tercera pelea.

La revancha entre el campeón peso ligero, Devin Haney, contra George Kambosos, que se celebra en Australia, en octubre.

La revancha entre Rey Martínez vs. McWilliams Arroyo, tras el empate por un cabezazo accidental.

José Zepeda vs. Regis Prograis, por el campeonato mundial vacante superligero WBC.

El japonés Naoya Inoue vs. Paul Butler, para la unificación absoluta del peso gallo.

La revancha entre Katie Taylor vs. Amanda Serrano, una de las mejores peleas del boxeo femenil.

Claressa Shields vs. Savannah Marshall, por la unificación absoluta del peso medio.

Yamileth Mercado vs. Mariana Juárez, en duelo de generaciones. En noviembre, el CMB regresa a México con su Convención Anual 60, y la sede será Acapulco. El puerto recibirá a campeones legendarios y actuales, oficiales de ring, comisionados, promotores; los miembros de la comunidad boxística se darán cita para continuar con el trabajo de este organismo. Deseo mandar un saludo especial a Don Majeski, quien salió con la mano en alto, tras una operación de corazón abierto y se encuentra en recuperación. Es un apoderado de boxeadores, que ha sido miembro del pugilismo durante más de 40 años y uno de los más reconocidos historiadores de este deporte. ¿Sabías que…?

El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, presentó un plan para promover la salud a través del boxeo, y realizó un merecido homenaje al campeón Julio César Chávez y a otras figuras, como Humberto González. Anécdota de hoy

Pasé un fin de semana maravilloso. Viajé con mi esposa y mis hijos a San Luis Potosí para visitar a mi tía Nelly, adorada hermana de mi papá, y a mi tío Antonio Esper, quien fue cuñado y hermano del alma de mi papá. Gozamos la convivencia con mis primos y sobrinos; ver el cariño y unidad entre mis hijos y los de ellos fue importante. No existe nada más valioso que la familia. Contamos cientos de historias y anécdotas, y una fue muy especial. En uno de los viajes familiares a Ciudad Valles, estábamos todos metidos en la alberca. Mi papá estaba sentado, platicando con mi abuelito; de repente, decidió meterse a nadar, pero Don Elías, con su acento libanés, le grita: “Majitos, ¿a dónde cree que va, usted? No, nada de meterse al agua, se me puede resfriar”. Mi papá volteó y le dice: “Pero papito, por favor, hace mucho calor, tengo 65 años”. El abuelo puntualizó: “Vénganse acá, Majitos, no va a nadar”… Don José obedeció y no se metió al agua. ¡Aquellos tiempos de respeto a los padres! POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

@WBCMORO La Convención Anual 60 del WBC será en el icónico Acapulco Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.