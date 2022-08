Boxeo en Santa Marta en Colombia El prospecto invicto de peso pluma Dominique Francis (12-0, 9 KOs) de Miami, Florida, se enfrenta al favorito local Manuel Felipe González (11-2, 11 KOs) de Colombia. La pelea de 10 asaltos se llevará a cabo el miércoles por la mañana en la popular ciudad turística de playa de Santa Marta en Colombia. Esta será la tercera vez que Francis pelee en Santa Marta, habiendo obtenido previamente dos nocauts de manera impresionante. Francis, desgarrado y listo, está dando un paso al frente frente a González, quien tiene un 100% de nocaut por ciento. Su esquina estará a cargo de su padre Smith Francis y el entrenador Derick Santos. Ambos peleadores hicieron el peso contratado el martes. All Star Boxing regresa a México este viernes Round 12 con Mauricio Sulaiman: Se viene un cierre de año espectacular Like this: Like Loading...

