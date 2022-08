All Star Boxing regresa a México este viernes All Star Boxing, Inc de Tuto Zabala ha unido fuerzas una vez más con Producciones Deportivas y regresará a México este viernes 26 de agosto en el hermoso Foro ZINA de Zinacantepec. Los mexicanos Ernesto Salcedo (13-2, 10 KOs) e Hytan Ramos (11-5-2, 3 KOs) encabezarán el espectáculo en una pelea de revancha con el título vacante de peso súper gallo FECARBOX del Consejo Mundial de Boxeo en juego. El destino ha vuelto a poner frente a frente a Salcedo y Ramos este viernes en un combate que promete ser mucho mejor que el primero con la diferencia de que esta vez tiene un campeonato en juego. El 30 de julio del año pasado en su primer encuentro en el Foro Viena en la Ciudad de México, Ramos noqueó a Salcedo por nocaut técnico en el cuarto asalto, poniendo la primera mancha en el récord de Salcedo en una pelea brutal en la que cada peleador anotó caídas. “Quiero vengar mi primera derrota como profesional, quiero agradecer a mis promotores de Producciones Deportivas por darme la oportunidad de hacerlo, esta vez no los defraudaré ni a ellos ni a mi afición”, afirmó Salcedo. Por otro lado, Ramos declaró “Lo detuve en nuestra primera pelea y esta vez con más experiencia lo detendré nuevamente, tengo hambre de ganar un cinturón regional que me pueda llevar a un título mundial”. En la coestelar, el ex campeón latino de la OMB Carlos “Fino” Ruiz (16-7-2, 6 KOs) regresa al ring después de una pausa de 2 años cuando se tomó un tiempo libre para terminar su carrera como Ingeniero Civil. Se enfrentará a Héctor García (9-6, 5 KOs) en otra guerra civil programada a 8 asaltos en la división de peso ligero Jr. Al abrir la transmisión, el prospecto invicto Ricardo “Capi” Téllez (6-0, 5 KOs) tendrá las manos ocupadas contra Eduardo “Choco” Cortés (4-1, 3 KOs) en un calendario de peleas de peso ligero a 6 asaltos. La acción comenzará a las 8:00 PM (CT) y será televisada en vivo por Estrella TV en Estados Unidos y ESPN KO Latinoamérica. Los boletos ya están a la venta en ZoomTicket.com y en el Foro ZINA 51356 San Miguel Zinacantepec, Estado de México, México. Fundora-Ocampo sera en Carson, California Boxeo en Santa Marta en Colombia Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.