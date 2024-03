Round 12 con Mauricio Sulaimán: Filipinas y su boxeo de talla mundial Por Mauricio Sulaimán

Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán Tuve el gran honor de ser invitado por Manny Pacquiao y la familia Elorde, para ser el orador en la primera edición de los premios anuales de boxeo de Filipinas, llamado: Premios Anuales Paquiao/Elorde, Esto sigue la tradición de 23 años establecida por la familia del legendario campeón mundial, Gabriel Flash Elorde, pero este año incorporaron a Manny debido a su ilustre carrera boxística. Desde el momento en que llegué a Manila, encontré sonrisas, amabilidad y hospitalidad muy similares a las de México. Visité el centro de la ciudad llamado Intramuros, porque es como una ciudad amurallada, y para mi gran sorpresa, encontré una estatua del expresidente mexicano Adolfo López Mateos, y una escultura que conmemora la relación con Acapulco, desde hace 300 años. había un vínculo comercial importante. ¡Lo mejor del trueque! La ceremonia en la tumba de Flash Elorde fue muy emotiva, donde yo junto a dos campeones legendarios Erbito Salavarria y Rolando Navarrete depositamos flores, y luego disfrutamos de una comida con la familia del fallecido Gran campeón por siempre recordado. Filipinas fue uno de los once países fundadores del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en 1963; Justiniano Montano fue el tercer Presidente de nuestra organización, y en los 61 años de nuestra existencia, hemos tenido al presidente de la Federación Nacional como miembro de la Junta Directiva. Esta nación ha producido 47 campeones mundiales, 15 del CMB, y todos ellos de destacada calidad, inspirados y liderados por Elorde y Pacquiao, y también por Nonito Donaire y Luisito Espinoza, entre otros boxeadores supremos. Pasé innumerables horas al lado de Manny, y sólo ahora me di cuenta de su sincera sencillez, así como de su generosidad y su sincera bondad. Nunca niega un autógrafo o una fotografía, incluso cuando se ve abrumado por la multitud allí donde aparece. También dedica su vida al servicio de los demás, dando ayuda humanitaria en un gran número de organizaciones benéficas. Todo esto desde hace más de 20 años. Manny es uno de los más grandes. El único en ganar títulos mundiales en ocho categorías de peso diferentes. Comenzó su reinado con el título de peso mosca del WBC, y también lo terminó con el título de peso súper welter del WBC, cuando derrotó a Antonio Margarito en el Cowboys Stadium. Fue conocido como el verdugo de los mexicanos, con victorias deslumbrantes sobre Erik Morales, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez, Óscar Larios, Antonio Margarito y Jorge Solís, entre otros. Hicimos una serie de acuerdos muy interesantes; Este 2024 vamos a organizar un encuentro dual, entre México y Filipinas, para traer un grupo de boxeadores nacionales en junio a competir contra los mejores filipinos y luego a fin de año, son invitados a nuestro país. También tendremos una gran celebración en octubre de 2025, para conmemorar el 50 aniversario de una de las peleas más importantes de la historia, la tercera entre Muhammad Ali y Joe Frazier, conocida como Thrilla en Manila, impulsada por los legendarios Don King y Bob Arum. , que es recordado y venerado como uno de los combates más espectaculares. Ali defendió con éxito su campeonato mundial del WBC, por nocaut técnico, en 14 asaltos. Muhammad estaba exhausto y pidió a su esquina que detuviera la pelea después de que sonara la campana. Pero Angelo Dundee le rogó que detuviera el fuego y que detendría la pelea, pero no con él sentado en el taburete. Ali aceptó, pero segundos después, la esquina de Frazier tiró la toalla y Muhammad ganó. El fin de semana pasado hubo peleas tremendas en todo el mundo. El argentino Yamil Peralta viajó a Sudáfrica para derrotar por decisión dividida al local Thabiso Mchunu, y en Roma, el japonés Masanori Rikiishi, que estaba abajo por más de cuatro puntos en las tarjetas de los tres jueces, armó un feroz ataque y noqueó al entonces campeón plata superpluma, Michael Magnesi. La regla del CMB de publicar los puntajes oficiales de los jueces después de la cuarta y octava ronda funcionó perfectamente y logró el objetivo de lograr finales dramáticos para los fanáticos. En Inglaterra, el mexicano José Chon Zepeda fue noqueado por un monumental golpe al cuerpo del inglés Dalton Smith, quien ganó el cinturón plateado superligero del CMB. Sabías…? Manny Pacquiao ganó el primer cinturón diamante del CMB, al noquear al gran campeón Miguel Cotto en Las Vegas. La anécdota de hoy Estábamos en Guadalajara para la pelea por el título mundial mosca ligero del WBC entre el monarca filipino Rodel Mayol y el mexicano Omar Niño. Una gran pelea cerrada de campana a campana; La regla de repetición instantánea introducida por el WBC apenas comenzaba. En el cuarto asalto, Niño propinó un golpe bajo, y Mayol se quejó, bajó la guardia y se volvió hacia el árbitro Vic Drakulich, de Las Vegas, quien inmediatamente avanzó hacia ellos y gritó: “para”, pero Niño ya estaba en su camino con un gancho de izquierda, que conectó con el filipino, quien quedó noqueado. La afición enloqueció celebrando el evidente nocaut del peleador tapatío, pero el Árbitro determinó que el golpe había sido ilegal, pues gritó que cesaran las acciones, y procedió a descalificar a Niño. Mi papá, con la tranquilidad que prevalecía, llamó al Árbitro a revisar las acciones en el monitor proporcionado por Televisa, y se hizo justicia, al ver cómo Niño ya había iniciado el golpe antes de la instrucción del Árbitro, por lo que se trató de un accidente o falta y se decidió “no contest”. Por lo que se ordenó la revancha directa. Meses después, Niño obtuvo el título al derrotar a Mayol, en San Juan del Río, Querétaro. Agradezco sus comentarios en [email protected] Jesse BAM Rodríguez deja vacante el cinturón de la FIB Like this: Like Loading...

