Jesse BAM Rodríguez deja vacante el cinturón de la FIB El miércoles 27 de marzo, la FIB recibió una notificación del campeón de peso mosca de la FIB, Jesse "BAM" Rodríguez, de que dejará vacante su título. Rodríguez expresó su gratitud y orgullo por ser el campeón de la organización en la nota al presidente de la FIB, Daryl Peoples. A Angel Ayala y Dave Apolinaro se les ordenó negociar por el título vacante. Tienen 30 días para llegar a un acuerdo.

