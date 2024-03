Carrillo, Ergashev y Shishkin logran triunfos en Detroit El olímpico de 2016 e invicto peso semipesado profesional Juan Carrillo (12-0, 9 KOs) noqueó a Quinton Rankin (21-9-2, 16 KOs) el jueves por la noche en el Wayne State Fieldhouse en Detroit, Michigan. Un gancho de izquierda seguido de un gancho de derecha terminó a Rankin en: 20 del tercer round. Shohjahon Ergashev (24-1, 21 KOs), clasificado como superligero número 14 de la FIB y reciente retador al título mundial, entró al ring por primera vez desde su fallido desafío por el título mundial de la FIB de Subriel Matías el año pasado, aniquiló a Juan Huertas (17- 5-1, 13 KOs) en el primer asalto. Un gancho de izquierda al cuerpo dejó a Huerta en la lona retorciéndose de dolor. Eran las 2:00. * * * El invicto peso súper mediano de la FIB # 2, OMB # 10 Vladimir Shishkin (16-0, 10 KOs) anotó un nocaut técnico en el séptimo asalto contra el spoiler de 43 años Mike Guy (12-8-1, 5 KOs). Una andanada de golpes acabó con Guy en el tiempo de 2:14. El ex retador al título mundial Daulis Prescott (34-21, 26 KOs), de 38 años, fue detenido en el primer asalto por Husam Al Mashhadi (9-1, 8 KOs). Jesse BAM Rodríguez deja vacante el cinturón de la FIB Rosa-Reyes encabeza cartelera de 7 títulos en República Dominicana Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.