Rosa-Reyes encabeza cartelera de 7 títulos en República Dominicana Por Héctor Villarreal Shuan Boxing continúa haciendo historia como la empresa promotora más importante de República Dominicana, al anunciar una cartelera de siete títulos regionales encabezada por el ex campeón interino de peso mínimo AMB, el invicto Erick “Mini Pacman” Rosa (6-0, 2 KOs), invadiendo la luz. división de peso mosca para enfrentar al mexicano Yudel “El Guerrerito” Reyes (16-2, 6 KOs) por el título Oro de la AMB. “Erick Rosa actualmente ocupa el puesto número 1 de la AMB, por lo que a esta pelea le seguiría un partido por el campeonato mundial contra el japonés Kenshiro Teraji”, dijo la promotora Bélgica Peña. “Estoy muy agradecida con la AMB y la OMB por darnos la oportunidad de presentar un evento tan histórico, programado para el viernes 5 de abril en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico de Santo Domingo”, agregó. En el evento co-estelar, el invicto súper mediano cubano Ernesbadi “Brownie” Begue (10-0, 6 KOs) arriesga su campeonato latino de la OMB contra el duro pegador venezolano Fernando Brito (12-2, 12 KOs). El campeón juvenil pluma OMB, Miguel Queliz (8-0, 2 KOs) le da otra oportunidad titular a Yermi Peralta (11-1, 7 KOs) en una muy esperada revancha entre prospectos locales. En otro interesante choque entre estrellas dominicanas, Franklyn “LaParita” De Paula (9-1, 7 KOs) se enfrenta a Luis Monción (11-1, 9 KOs) por el cinturón gallo Fedecaribe de la AMB. Jonathan Cabrera (6-0, 5 KOs) vs Maikol Beaumont (18-5-1. 8 KOs) en peso pluma, Olajuwon Acosta (10-0, 6 KOs) vs Gabriel Marte (4-6, 2 KOs) en peso mosca y Brainer Vásquez (18-5-1, vs Carlos Beras (8-11, 5 KOs) en peso ligero, también peleará por títulos de Fedecaribe. Carrillo, Ergashev y Shishkin logran triunfos en Detroit Ex campeón Walters vence a Adorno en Florida Like this: Like Loading...

Top Boxing News

