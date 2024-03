Ex campeón Walters vence a Adorno en Florida Por.Gabriel F. Cordero El jamaicano panameño ex campeón de peso pluma de la AMB, Nicholas “Axe Man” Walters (29-1-1, 22 KOs), ahora haciendo campaña en el peso ligero, logro una decisión unánime en diez asaltos sobre el extraño favorito puertorriqueño Joseph “Blessed Hands” Adorno (18-4-2, 15 KOs) el miércoles por la noche en el Whitesands Events Center en Plant City, Florida. Walters, de 38 años, que regresó de un descanso de seis años y medio el año pasado con dos triunfos en Colombia, superó a Adorno en la mayoría de los rounds. A Adorno se le dedujo un punto por un golpe después del campanazo en el noveno asalto. Al final, Walters ganó por puntuaciones de 95-94, 97-92, 98-91 y se adjudicó el título de peso ligero continental de las Américas de la AMB. El superligero Starling Castillo (19-1-1, 13 KOs) logró una decisión dividida en diez asaltos sobre Jesús Saracho (13-2, 11 KOs). Los puntajes fueron 98-92, 99-91 Castillo, 96-94 Saracho. El superligero Omar Juárez (15-2, 5 KOs) anotó una reñida decisión unánime en diez asaltos sobre Clarence Booth (21-109, 13KOs). Juárez marcó la pelea con dos caídas en el décimo asalto. Las puntuaciones fueron 98-90, 98-90, 99-89. Rosa-Reyes encabeza cartelera de 7 títulos en República Dominicana Moloney-Guevara por titulo mundial interino WBC en Australia Like this: Like Loading...

